Прохладное начало и дождливое потепление: прогноз погоды в Калининграде

В Калининградской области в начале недели погоду будет определять гребень антициклона — установится сухая и солнечная погода. Северная воздушная масса будет постепенно сменяться на южную. В условиях ночного выхолаживания до вторника большую часть региона ждут заморозки, сопровождаемые туманом и дымкой, которые будут рассеиваться днем под действием солнечных лучей. Утром и вечером будет прохладно, а днем — умеренно. Со вторника станет теплее — дневные температуры «перешагнут» отметку +10℃. Об этом сообщили синоптики любители-телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В понедельник днем в регионе +7...+10℃. Утром — переменная облачность, днем и вечером — ясно/малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, слабый/умеренный (2-6 м/с, утром — слабый, днем — умеренный).

Во вторник ночью в Калининграде и области −1...+1℃ (местами до −2℃, на побережье 0...+3℃), переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман, гололедица. Днем +8...+11℃, с утра до вечера — ясно/малооблачно, без осадков (вечером облачно с прояснениями). Ветер юго-восточный, умеренный/свежий (3-8 м/с, в порывах до 9-11 м/с. Ночью и утром — слабее, днем и вечером — сильнее).

В среду ночью +3...+6℃ (на побережье +5...+8℃), переменная облачность, без осадков. Днем до +9...+13℃. Утром и в первой половине дня переменная облачность, во второй половине и вечером — облачно с прояснениями. Вечером местами возможны дожди. Ветер юго-восточный — умеренный (3-7 м/с).

Во второй половине недели погода станет более теплой и влажной. Предварительно, в четверг и пятницу ожидается пик потепления с ночными температурами не ниже +5...+7℃. Днем воздух прогреется до комфортных для конца октября +13...+15℃. «Вряд ли обойдется без дождей при прохождении атмосферных фронтов», — добавляют синоптики.

«К выходным мы окажемся в тыловой части циклонической системы, где воздушная масса закономерно сменится на более прохладную, а дневные значения вновь опустятся до умеренных +9...+11℃. Но ощущения запросто смогут подпортить периодические осадки и усиление ветра — типичный спутник такой синоптической обстановки. В общем, привычная осенняя погода для нашего региона. Ну а про зимние „намеки“ от погоды в виде первого снега в обозримой перспективе говорить еще рано», — отмечают синоптики-любители.

