ГД предлагает увеличить штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезону

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, предлагающие повысить штрафы за необеспечение готовности к отопительному сезону. Об этом сообщает «Интерфакс».

Поправки предполагают, что неустранение руководством муниципальных образований нарушений при подготовке к отопительному сезону в установленные сроки влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. руб. Для теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, а также для владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, предусмотрены штрафы для должностных лиц (5-10 тыс. руб.) и юридических лиц (20-40 тыс. руб.).

Аналогичные штрафы предлагается ввести и для потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, и лиц, с которыми собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания соответствующих услуг. Для граждан в этих случаях штраф составит 500 руб.

Поправки также предлагают повысить штрафы за нарушение законодательства о теплоснабжении до 15-30 тыс. руб. В частности, они предусмотрены за ненаправление в срок проекта схемы теплоснабжения или проекта, неразмещение в установленные сроки информации о месте проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения, неисполнение должностным лицом органа местного самоуправления в срок решения, принятого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения и по результатам рассмотрения разногласий. Сейчас штраф составляет от 5 до 10 тыс. руб. За повторное совершение таких административных правонарушений предлагается наказывать штрафом от 50 до 200 тыс. рублей (сейчас от 30 до 50 тыс.).

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!