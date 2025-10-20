ГД предлагает увеличить штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезону

ГД предлагает увеличить штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезону
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Отопительный сезон

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, предлагающие повысить штрафы за необеспечение готовности к отопительному сезону. Об этом сообщает «Интерфакс».

Поправки предполагают, что неустранение руководством муниципальных образований нарушений при подготовке к отопительному сезону в установленные сроки влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. руб. Для теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, а также для владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, предусмотрены штрафы для должностных лиц (5-10 тыс. руб.) и юридических лиц (20-40 тыс. руб.).

Аналогичные штрафы предлагается ввести и для потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, и лиц, с которыми собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания соответствующих услуг. Для граждан в этих случаях штраф составит 500 руб.

Поправки также предлагают повысить штрафы за нарушение законодательства о теплоснабжении до 15-30 тыс. руб. В частности, они предусмотрены за ненаправление в срок проекта схемы теплоснабжения или проекта, неразмещение в установленные сроки информации о месте проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения, неисполнение должностным лицом органа местного самоуправления в срок решения, принятого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения и по результатам рассмотрения разногласий. Сейчас штраф составляет от 5 до 10 тыс. руб. За повторное совершение таких административных правонарушений предлагается наказывать штрафом от 50 до 200 тыс. рублей (сейчас от 30 до 50 тыс.).

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter