В Совфеде одобрили кандидатуру нового прокурора Калининградской области

В Совете Федерации поддержали кандидатуру Максима Попова на должность прокурора Калининградской области. Об этом в понедельник, 20 октября, в своём телеграм-канале сообщил сенатор Александр Шендерюк-Жидков.
«Сегодня проведены консультации на должность прокурора Калининградской области, — написал сенатор. — Максим Николаевич Попов единогласно поддержан для назначения на должность прокурора Калининградской области».
Согласно справке, опубликованной на сайте прокуратуры Якутии, Максим Попов родился в 1980 году в Омске, в 2002 году окончил Омский государственный университет по специальности «юриспруденция» и начинал работать в своём регионе.
«Службу в органах прокуратуры Российской Федерации начал в апреле 2002 г. в должности следователя прокуратуры Ленинского округа Омской области, — говорится в справке. — В разное время работал старшим следователем прокуратуры Ленинского округа, прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Омской области, заместителем прокурора Советского административного округа Омска, начальником отдела государственных обвинителей управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, прокурором Омского района Омской области, прокурором Центрального административного округа г. Омска. Последнее время занимал должность первого заместителя прокурора Сахалинской области.
Указом Президента Российской Федерации № 381 от 1 июля 2021 г. назначен прокурором Республики Саха (Якутия).За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурором Омской области. Награжден нагрудным знаком „Почетный работник прокуратуры Российской Федерации“».