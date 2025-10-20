Приставы помогли калининградцу вернуть с процентами одолженные знакомому деньги

В Калининграде приставы помогли местному жителю вернуть деньги, переданные в долг, а также получить проценты по ним. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Два калининградца заключили письменный договор займа в виде расписки. Один мужчина одолжил второму 3,6 млн рублей на год и три месяца. Заемщик исправно выплачивал проценты, но в установленный срок деньги не вернул. Поскольку долг так и не был выплачен в течение последующих трех лет, займодавец обратился в суд, который постановил взыскать с ответчика задолженность, проценты и неустойку — всего 5,2 млн рублей.

Чтобы побудить должника к исполнению решения суда, приставы наложили арест на его счета, вынесли запрет регистрационных действий в отношении двух автомобилей и 15 объектов недвижимости, а также арестовали объект незавершенного строительства и временно запретили калининградцу выезжать за рубеж. Меры подействовали: должник полностью рассчитался, все ограничения сняты.

