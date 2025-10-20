Глава «Газпрома»: Россия и Китай зададут архитектуру мирового газового рынка

Экономика

Архитектура мирового газового рынка в ближайшие годы будет определяться Россией и Китаем. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

«Если говорить о региональном аспекте, то, без сомнения, архитектуру газового рынка в самое ближайшее время будет определять крупнейший производитель газа — это Россия, и крупнейший потребитель газа — это Китай», — отметил Миллер. По его словам, такая ситуация складывается под воздействием объективных рыночных факторов.

Глава «Газпрома» также обратил внимание на рост роли стран глобального юга. По его данным, за последние 25 лет их доля в мировом газовом балансе увеличилась с 45% до 60%. Миллер спрогнозировал, что в течение следующих 25 лет этот показатель может достичь 70%.

