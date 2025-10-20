Учёные БФУ создали новый материал для восстановления повреждённых костей

Учёные БФУ им.Канта разработали новый композитный материал для восстановления повреждённых костей, который ускорит выздоровление и улучшит качество жизни пациентов с костными имплантами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал «Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности».

Научный сотрудник Научно-образовательного центра (НОЦ) «Полимерные и композитные материалы SmartTextiles» БФУ Георгий Молоканов отметил, что полимерные композиты, в отличие от металлов, жесткость которых существенно выше жесткости кости, соответствуют костным тканям по механическим характеристикам. По его словам, новые композиты для костной инженерии должны объединять несколько компонентов, устраняющих недостатки друг друга. Это позволяет получать материалы с нужными свойствами.

«Так, полиэфирэфиркетон обладает отличными механическими свойствами, низким влагопоглощением, термостойкостью. Это влияет на продолжительность срока службы импланта, его носимость и необходимость в проведении повторной операции. В свою очередь, биоактивный гидроксиапатит повышает скорость образования новой костной ткани», — пояснил ученый.

Молоканов подчеркнул: «Мы установили, что механические и биологические свойства созданных нами композитов позволят легко встраивать изготовленные из них 2,5D-каркасы в область дефекта кости для ее реконструкции».

На базе НОЦ «Полимерные и композиционные материалы» БФУ создан стартап, который занимается продвижением разработанного материала на рынок.

