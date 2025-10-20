СМИ: россияне смогут увидеть самую яркую комету года

Фото: Иван Высочинский / ТАСС
21 октября над Землей пролетит одна из самых редких комет — C/2025 A6 (Lemmon), которая приблизится к нашей планете на расстояние около 89 млн км, пишет ТАСС. По словам астрономов, это станет уникальным событием, поскольку в последний раз комета появлялась рядом с Землей примерно в VII веке.

Как уточнил научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Язев, лучшие условия для наблюдения будут в регионах выше 50-й параллели северной широты.

По данным специалистов, комета уже достигла пятой звездной величины, а в момент максимального сближения станет еще ярче — до 3,8 звёздной величины. «На широтах севернее примерно 50 градусов <...> комета не заходит за горизонт и, в принципе, видна от захода до восхода», — отметил Язев.

Астрономы советуют искать её в созвездии Гончие Псы, под ковшом Большой Медведицы, недалеко от яркой звезды Арктур. Увидеть C/2025 A6 можно будет невооруженным глазом при ясной погоде, но астрономы рекомендуют использовать бинокль или телескоп и наблюдать подальше от городского света. Комета, как ожидается, останется видимой до начала ноября и станет самым заметным астрономическим событием осени.

