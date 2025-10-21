Погода в Калининградской области 21 октября

Во вторник калининградцев ожидает второй день солнечного похолодания. При этом 21 октября будет на градус теплее, чем в в понедельник, а ночь на среду, как уверяет Гидрометцентр России, обойдётся без заморозков. Метеорологи сообщают, что жителям региона можно рассчитывать на безоблачное небо при +10°C. Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, около шести метров в секунду, а давление пониженное — 755 мм ртутного столба. Ближе к ночи ветер утихнет до пяти метров в секунду, а небо затянет облаками. В Калининграде температура опустится до +4°C.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды даёт на 21 октября похожий дневной прогноз, но расходится с коллегами по поводу ночного. Осадков он не обещает ни днём, ни в тёмное время суток. На всей остальной территории региона будет сухо и прохладно.

Самые низкие дневные температуры во вторник в приморских городах (там +8°C), в центральной части области будет на два градуса теплее, а на востоке региона — около +9°C. Ближе к ночи на побережье прогнозируют +5°C, а в центре и на востоке области возможны заморозки (от нуля до минус одного градуса).

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») обещает калининградцам безоблачное утро при +1,8°C. Днём температура поднимется до +10,6°C, а вечером упадёт до +8°C. В течение суток обещают влажность на уровне 86%. Ни днём, ни ночью, согласно этому прогнозу, дождя не ожидается.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» утверждает, что во вторник регион всё ещё остаётся на периферии гребня антициклона: ночь будет прохладной и с заморозками, а день — солнечным и сухим, с порывистым умеренным ветром.

«Днем до +9...+11°C, с утра до вечера — ясно/малооблачно и без осадков (вечером — переменная облачность). Ветер юго-восточный: ночью и утром — слабый/умеренный (2-6 м/с), днем и вечером — умеренный (3-8 м/с), днем порывистый. Атмосферное давление будет понижаться с 756 до 753 мм ртутного столба», — уточняют метеоэксперты.