Житель Балтийска погасил долг по алиментам, чтобы вернуть водительские права

Арест имущества и ограничение в праве управления автомобилем побудили жителя Балтийского округа погасить алиментную задолженность в размере 200 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Суд обязал мужчину выплачивать на содержание 12-летней дочери денежные средства в размере прожиточного минимума, который сейчас составляет 17,7 тыс. руб. Гражданин не платил алименты и накопил задолженность. Чтобы побудить его к погашению долга, судебные приставы временно ограничили его в специальном праве управления транспортным средством, а также «вышли на адрес должника» и наложили арест на бытовую технику.

Меры оказались действенными — 200 тыс. руб. поступили на депозитный счет отделения. Деньги направили взыскательнице. Кроме того, сотрудники органов принудительного исполнения пообещали контролировать периодичность и полноту перечисляемых алиментов.

