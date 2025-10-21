В Калининградской области создают «умную облепиховую ферму» (фото)

Все новости по теме: Сельское хозяйство

Фото из личного архива Андрея Плаксина / газета «Волна»

Фермер Андрей Плаксин создаёт в Зеленоградском округе «умную облепиховую ферму». Для выполнения работ по уходу за плантацией площадью порядка 9 га используется квадрокоптер, пишет газета «Волна».

«Агродрон справляется с опрыскиванием за 40 минут. Для выполнения этой же работы вручную требуются два сотрудника и шесть часов рабочего времени. Андрей планирует организовать работу так, чтобы все ключевые операции мог выполнять оператор с квадрокоптером. Это не только сделает проект максимально технологичным, но и повысит его рентабельность», — сообщает издание.

Площадь облепиховой плантации составляет почти 9 га. Весной фермер планирует расширить её на 3 га.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter