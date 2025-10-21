В Калининградской области создают «умную облепиховую ферму» (фото)

Фото из личного архива Андрея Плаксина / газета «Волна»

Фермер Андрей Плаксин создаёт в Зеленоградском округе «умную облепиховую ферму». Для выполнения работ по уходу за плантацией площадью порядка 9 га используется квадрокоптер, пишет газета «Волна».

«Агродрон справляется с опрыскиванием за 40 минут. Для выполнения этой же работы вручную требуются два сотрудника и шесть часов рабочего времени. Андрей планирует организовать работу так, чтобы все ключевые операции мог выполнять оператор с квадрокоптером. Это не только сделает проект максимально технологичным, но и повысит его рентабельность», — сообщает издание.

Площадь облепиховой плантации составляет почти 9 га. Весной фермер планирует расширить её на 3 га.

