В Калининграде у «Корсаров» меняют «башмаки» колёс (фото)

В ремонтном цехе «Калининград-Гортранса» впервые за три года эксплуатации на трамваях модели «Корсар» меняют бандажи, или «ботинки» колёс, — стальные ободы, которые непосредственно соприкасаются с рельсами. За 100 тыс. километров пробега они истончились. Информацию об этом предприятие разместило на своем сайте.

«Это не поломка и не гарантийный случай, — пояснил генеральный директор Владимир Фомин. — Просто как на машине: колёса износились — поставил новые. Бандажи — расходный материал».

Специальные заводские приспособления для замены бандажей у предприятия отсутствуют, поэтому механики действуют по принципу «где смекалка — там и решение», сообщает пресс-служба. Они подбирают инструмент, изготавливают самодельные съёмники, используют гидравлический насос высокого давления, чтобы не повредить дорогие узлы.

«Первую тележку уже разобрали, бандажи заменили, вагон выкатили. Сейчас готовят к работе второй. Процесс пока идёт медленно: работают с предельной осторожностью, ведь ошибка может обернуться серьёзными тратами. Но, как уверяют специалисты, „руку набьют“ — и дальше пойдёт быстрее. — добавляет пресс-служба. — Кстати, перед заменой бандажей тележки „кантуются“ — то есть передняя и задняя меняются местами. Это делается для выравнивания износа: трамвай ведь большую часть времени ездит по кругу, постоянно поворачивая в одну сторону, и колёса с одной стороны стираются сильнее. Без такой „перестановки“ колесо тележки с одной стороны приобрело бы форму „яйца“».

Фото: «Калининград-ГорТранс»

