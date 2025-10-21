ВЦИОМ: большинство россиян готовы экономить ради защиты страны

Около 80% россиян доверяют армии и гордятся её мощью, а 69% готовы экономить ради защиты страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В условиях возрастающей международной напряженности и новых вызовов особенно ценно высокое общественное доверие к армии и гордость военной мощью страны (по 80%). Они свидетельствуют о консолидации российского общества вокруг идеи защиты национальных интересов, поддержке усилий государства в области гражданской обороны», — отмечают аналитики.

Кроме того, семь из десяти участников исследования заявили, что чувствуют личную ответственность за судьбу страны. 69% из них готовы ограничивать свои потребности ради её защиты, а почти половина (45%) выразила с этим полное согласие.

«Готовность к конкретным действиям и даже лишениям ради благополучия своей Родины служит иллюстрацией так называемого деятельностного, проактивного понимания патриотизма, пришедшего на смену эмоциональному», — подчеркивают авторы исследования.

В опросе, проведенном по заказу Экспертного института социальных исследований в октябре 2025 года, приняли участие 1,6 тыс. граждан России старше 18 лет.