ВЦИОМ: большинство россиян готовы экономить ради защиты страны

Все новости по теме: Вооруженные силы

Около 80% россиян доверяют армии и гордятся её мощью, а 69% готовы экономить ради защиты страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В условиях возрастающей международной напряженности и новых вызовов особенно ценно высокое общественное доверие к армии и гордость военной мощью страны (по 80%). Они свидетельствуют о консолидации российского общества вокруг идеи защиты национальных интересов, поддержке усилий государства в области гражданской обороны», — отмечают аналитики.

Кроме того, семь из десяти участников исследования заявили, что чувствуют личную ответственность за судьбу страны. 69% из них готовы ограничивать свои потребности ради её защиты, а почти половина (45%) выразила с этим полное согласие.

«Готовность к конкретным действиям и даже лишениям ради благополучия своей Родины служит иллюстрацией так называемого деятельностного, проактивного понимания патриотизма, пришедшего на смену эмоциональному», — подчеркивают авторы исследования.

В опросе, проведенном по заказу Экспертного института социальных исследований в октябре 2025 года, приняли участие 1,6 тыс. граждан России старше 18 лет.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter