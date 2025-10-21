«Аэрофлот» заявил о рисках подорожания билетов после модернизации аэропортов

Все новости по теме: Авиаперевозки

Из-за увеличения расходов на обслуживание в аэропортах после их модернизации стоимость билетов может также вырасти, предупредил гендиректор Сергей Александровский. По его словам, доля аэропортовых расходов в стоимости билета по отдельным направлениям доходит до 30%. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Было принято решение о дополнительном инфраструктурном сборе как источнике поддержания [аэродромов]. Но со своей стороны хотел бы отметить, что нужно очень внимательно относиться к количеству таких инфраструктурных проектов в нынешних условиях. То, с чем мы сейчас сталкиваемся: ввод каждого нового аэропорта приводит к кратному увеличению расходов перевозчиков», — сказал Александровский на заседании комитета Совета федерации по экономической политике

Гендиректор «Аэрофлота» также отметил, что средний тариф авиакомпании вырос на 6%, несмотря на рост расходов «опережающими темпами».

