Погода в Калининградской области 22 октября

В среду, 22 октября, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная погода с небольшими кратковременными дождями. Максимальная температура воздуха днём +13°С, ночью столбик термометра местами опустится до +2°С. Скорость ветра составит от 3 до 5 м/с, с порывами до 10 м/с, направление — юг, юго-восток. Атмосферное давление в пределах нормы — 753 мм рт. ст. Относительная влажность 82%. Температура воды: 7.9°. Продолжительность светового дня — 10 часов и 4 минуты.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +10°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем на остальной территории региона, — до +7°С. В дневные часы в приморских городах вероятны небольшие осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается пасмурная погода с небольшим дождём. Утром температура воздуха достигнет отметки +5,5°С, днём потеплеет до +12,9°С, вечером похолодает до +11,1°С. Влажность — до 93%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду. Небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днём +8...+13°C. Видимость 4-7 км. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём в регионе до +10...+13°C, облачно с прояснениями, утром и в первой половине дня без осадков, во второй половине дня и вечером по области не исключены локальные кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, умеренный (3-9 м/с), порывистый. Атмосферное давление будет понижаться с 752 до 751 мм рт. ст.

