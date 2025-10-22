Погода в Калининградской области 22 октября

Погода в Калининградской области 22 октября
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Стихия

В среду, 22 октября, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная погода с небольшими кратковременными дождями. Максимальная температура воздуха днём +13°С, ночью столбик термометра местами опустится до +2°С. Скорость ветра составит от 3 до 5 м/с, с порывами до 10 м/с, направление — юг, юго-восток. Атмосферное давление в пределах нормы — 753 мм рт. ст. Относительная влажность 82%. Температура воды: 7.9°. Продолжительность светового дня — 10 часов и 4 минуты.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +10°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем на остальной территории региона, — до +7°С. В дневные часы в приморских городах вероятны небольшие осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается пасмурная погода с небольшим дождём. Утром температура воздуха достигнет отметки +5,5°С, днём потеплеет до +12,9°С, вечером похолодает до +11,1°С. Влажность — до 93%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду. Небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днём +8...+13°C. Видимость 4-7 км. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём в регионе до +10...+13°C, облачно с прояснениями, утром и в первой половине дня без осадков, во второй половине дня и вечером по области не исключены локальные кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, умеренный (3-9 м/с), порывистый. Атмосферное давление будет понижаться с 752 до 751 мм рт. ст.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter