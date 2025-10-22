Ночью в аэропортах Калининграда и Вильнюса вводили ограничения на полеты

Аэропорт Храброво и Вильнюсский международный аэропорт приостанавливали свою работу ночью, 22 октября. Информация об этом размещена на сайте литовской авиагавани и телеграм-канале пресс-секретаря Росавиации Артёма Кореняко.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда, рассказал Кореняко в 4:41. Из-за этого в аэропорту Храброво корректировалось расписание рейсов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. В 6:29 пресс-секретарь Росавиации сообщил, что воздушные трассы в/из Калининграда открыли для полетов.

Прием и вылет самолетов в аэропорту Вильнюса приостанавливали накануне вечером из-за метеорологических зондов, замеченных в воздушном пространстве. «Полеты и работа аэропорта в Вильнюсе возобновились после открытия воздушного пространства — в среду, в 6:40 утра», — сообщили в аэропорту.

Представители аэропорта Вильнюса предупредили, что в течение дня еще возможны задержки вылетов из-за нарушения ротации экипажей и воздушных судов. Ночная пауза в работе авиагавани затронула более 4 тыс. пассажиров. 10 рейсов были отменены, еще 14 самолетов перенаправили в аэропорты Каунаса, Риги и Варшавы, один борт вернулся в аэропорт вылета.

