Калининградскую область назвали «выгодным» направлением для семейного отдыха
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Калининградская область заняла 9-е место среди российских регионов для выгодного семейного отдыха в ноябре. Об этом сообщают аналитики «Яндекс Путешествий».

Средняя цена за ночь в области снизилась на 9% по сравнению с прошлым годом и составила 7690 руб. Кроме того, количество бронирований на осенний отдых с детьми выросло на 60%.

По данным сервиса, в ноябре самыми выгодными для «семейных» путешественников оказались Кабардинка в Краснодарском крае (снижение средней стоимости ночи на 30% по сравнению с прошлым годом, 7200 руб. за ночь), Казань (-22%, 7820 руб.), и Новороссийск (-30%, 4800 руб.). В целом по России число бронирований у семей с детьми увеличилось на 17%. Чаще всего они предпочитают останавливаться в отеле на 2-3 ночи. Для семейных ноябрьских поездок чаще всего выбирают гостиницы (68% от общего количества бронирований) и апартаменты (13%).

