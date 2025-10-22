В 2024 году по программе «Плавание для всех» в регионе обучили 186 детей (фото)

В 2024 году по программе «Плавание для всех» в регионе обучили 186 детей (фото)
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
В 2024 году в рамках программы «Плавание для всех» в Калининградской области прошли обучение 186 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В 2024 году Калининград вошёл в число 14 пилотных регионов России, где была опробована межведомственная программа «Плавание для всех». Одним из первых в проект включили государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калининградской области «Спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта», в котором были открыты группы по бесплатному обучению плаванию детей 7-9 лет. Продолжительность курсов — три месяца. Занятия, как отметили в пресс-службе, ведут опытные тренеры на базе двух бассейнов в Центре спорта в парке «Южный» и во Дворце спорта на ул. Горького, 87. За первое полугодие 2025 года обучение прошли 93 ребёнка, ещё столько же должны пройти обучение до конца года.

С 2025 года к проекту подключились муниципалитеты Калининградской области. В рамках программы «Плавание для всех» субсидию из бюджета региона на содержание объектов спорта, в которых есть бассейны, получают Гусевский и Советский городские округа, а также Правдинский муниципальный округ. В настоящее время по программе «Плавание для всех» в этих муниципалитетах обучается более 200 детей.

Всего в регионе насчитывается более 50 бассейнов с учетом фитнес-клубов, детских садов и школ, в том числе три бассейна олимпийского класса в Калининграде, а также бассейны длиной 25 метров в Гусеве, Советске, Светлогорске и Балтийске. В этом году в эксплуатацию введены физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами в Правдинске и ФОК с бассейном в Светлом.

Порядка 20 тыс. детей в Калининградской области организованно учатся плавать в школах и детских садах. Ещё более 1,5 тыс. детей занимаются в организациях дополнительного образования, отметили в пресс-службе.

21 и 22 октября объекты региона, включённые в программу, посетил куратор проекта — двукратный Олимпийский чемпион Евгений Рылов.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter