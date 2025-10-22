До +17°С и обильные осадки: прогноз погоды в Калининграде до конца недели

Вторая половина текущей недели в регионе будет богата на осадки. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Сухие и солнечные октябрьские дни в первой половине недели подходят к концу — во второй будет весьма влажно. При прохождении атмосферных фронтов, связанных с циклонической депрессией над Европой, обильные осадки в нашем регионе ожидаются ночью — утром четверга и во второй половине суток пятницы, без периодических дождей не обойдутся и выходные», — говорится в сообщении. Как уточняется, к концу недели местами может выпасть до 30-40 мм осадков.

Пик потепления ожидается в четверг и пятницу. Воздух прогреется до +13...+15°С, на востоке региона местами — до +16...+17°С. К выходным похолодает до +7...+10°С. Возможен порывистый ветер.