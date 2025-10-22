В Калининграде назвали самые подорожавшие непродовольственные товары в сентябре

В Калининградской области в сентябре отметили рост индекса потребительских цен по 175 наблюдаемым непродовольственным товарам в размере от 0,02% до 8,63%. Снижение цен в размере от 0,01% до 6,97% зафиксировали по 44 позициям. Такие данные приводит Калининградстат.

На первой строчке списка подорожавших непродовольственных товаров за месяц оказался активированный уголь, цена которого выросла за месяц на 8,63% (25,2 руб. за 10 таблеток). На второй позиции разместились комплекты столовых приборов (441,89 руб. на одного человека), ставшие дороже на 7,81%. На третьем месте расположились назальные капли нафазолин (+7,72%, 105,27 руб.), а на четвёртом – таблетки от кашля амброксол (+7,59%, 52,43 руб. за 10 штук). Замыкают пятёрку электрические батарейки типа АА (+7,57%, 83,14 руб. за штуку).

Наиболее значительное снижение средней цены зафиксировали на коньки (-6,97%, 3987,59 руб. за пару). Женские летние туфли и босоножки оказались на второй позиции (-6,46%, 2836,35 руб. за пару). На третьем месте разместились виниловые обои (-5,64%, 1925,23 руб. за 10 м). Смартфоны стали дешевле на 4,74% (17 352,5 руб.), а детские бумажные подгузники – на 4,2% (317,17 руб. за 10 штук).

