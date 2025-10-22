В Зеленоградске одобрили вырубку на ул. Железнодорожной

Власти Зеленоградска одобрили вырубку деревьев на ул. Железнодорожной для строительства двух жилых домов. Соответствующая информация размещена на сайте администрации муниципалитета.

Порубочный билет выдан Павлу Никитину, зарегистрированному в Липецке, 21 октября 2025 года и действует до 11 сентября 2028-го. Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:05:010313:662. Сносу подлежат 24 дерева и один кустарник. Проектом компенсационного озеленения предусмотрена посадка такого же количества зелёных насаждений. Компенсационная стоимость оплачена в сумме 227 995 рублей. Вместо слив, ясеней, алычи, яблонь, клёнов, бузины и вишни на том же земельном участке должны появиться красные клёны и боярышник.

Разрешение на строительство домов блокированной застройки было выдано Павлу Никитину 11 сентября 2025 года. Планируемая площадь зданий 208 и 187 кв. м. Количество этажей — три. Высота — 13,95 м.