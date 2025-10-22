В Зеленоградске одобрили вырубку на ул. Железнодорожной

В Зеленоградске одобрили вырубку на ул. Железнодорожной
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Власти Зеленоградска одобрили вырубку деревьев на ул. Железнодорожной для строительства двух жилых домов. Соответствующая информация размещена на сайте администрации муниципалитета.

Порубочный билет выдан Павлу Никитину, зарегистрированному в Липецке, 21 октября 2025 года и действует до 11 сентября 2028-го. Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:05:010313:662. Сносу подлежат 24 дерева и один кустарник. Проектом компенсационного озеленения предусмотрена посадка такого же количества зелёных насаждений. Компенсационная стоимость оплачена в сумме 227 995 рублей. Вместо слив, ясеней, алычи, яблонь, клёнов, бузины и вишни на том же земельном участке должны появиться красные клёны и боярышник.

Разрешение на строительство домов блокированной застройки было выдано Павлу Никитину 11 сентября 2025 года. Планируемая площадь зданий 208 и 187 кв. м. Количество этажей — три. Высота — 13,95 м.

