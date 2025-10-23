Погода в Калининградской области 23 октября

Днём в четверг, 23 октября, в Калининградской области ожидается облачная погода с небольшими кратковременными дождями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +14°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-восточный, около четырёх метров в секунду. Атмосферное давление — 747 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +13°C. В центре региона она составит +14°C, а на востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) — +13°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +11°C), а на востоке региона прохладнее (до +8°C). Днем возможны небольшие дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт облачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +10,7°C, днём она поднимется до +14,6°C, а вечером опустится до +12,5°C. Утром прогнозируется южный ветер, который днем сменится на юго-восточный. Влажность — на уровне 90-100%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о дождливом потеплении к середине недели. «В Калининграде и на западе области дожди прекратятся к 7-9 часам утра. На востоке и севере региона осадки сохранятся до 9-11 часов. Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Локальные дожди возможны по области вечером (после 17-18 часов). Днем в регионе потеплеет до +12...+15°C. Ветер южный/юго-восточный — умеренный (3-8 м/с), днем и вечером — порывистый. Атмосферное давление будет понижаться с 748 до 742 мм. рт. ст.», — добавляют синоптики-любители.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!