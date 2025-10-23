УФССП: в Калининграде появились мошенники, выдающие себя за судебных приставов

Калининградские приставы предупреждают о мошенниках, выдающих себя за сотрудников регионального УФССП. Граждан призывают быть бдительными и пользоваться информацией только из достоверных и официальных источников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В УФССП обратилась местная жительница, на телефон которой с незнакомого номера пришло сообщение следующего содержания: «СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ФССП направлен по адресу регистрации для ареста имущества на 22.10.2025. В случае отсутствия собственника согласно п.6.ст.64 ФЗ 229 будут вскрыты дверные замки и составлен протокол по ст. 19.7 КоАП РФ. ПРИСТАВ: 89665660388».

Женщина была уверена, что у неё нет долгов, но решила проверить информацию, обратившись в службу судебных приставов. Там ей объяснили, что не направляют смс-сообщениями информацию, касающуюся хода исполнительного производства или действий судебного пристава.

При этом по указанному в сообщении номеру телефона ответил неустановленный мужчина, который строил разговор так, будто является коллегой судебных приставов. Однако фамилию и свое подразделение не назвал и поспешил завершить беседу.

В УФССП напоминают, что уведомления от службы судебных приставов или её сотрудников приходят посредством портала Госуслуг либо по почте — заказной или простой корреспонденцией. Проверить наличие задолженности можно через общедоступный сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП России и ее территориальных органов.

