Голикова: в России запустят регистр с данными беременных женщин

Федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями запустят в России с 1 марта 2026 года. Кроме данных о пациентах с сахарным диабетом, злокачественными новообразованиями и расстройствами поведения, в него будут внесены сведения о всех беременных женщинах и состоянии здоровья новорожденных детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

«Для мониторинга ситуации с 1 марта 2026 года стартует единый Федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями, куда будут включены сведения о всех беременных женщинах и исходах их беременности, а также сведения о состоянии здоровья новорожденных детей», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в регистр будут включаться сведения о пациентах со злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, новообразованиями in situ (злокачественными опухолями на ранних стадиях), сахарным диабетом, психическими расстройствами и расстройствами поведения, требующими диспансерного наблюдения. Помимо прочего, в него войдут данные о людях с ишемическими болезнями сердца, сердечными и сосудистыми имплантами и трансплантатами, кардиомиопатией, сердечной недостаточностью, острыми нарушениями мозгового кровообращения, болезнями печени, включая алкогольную этиологию, и хроническими обструктивными болезнями легких.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!