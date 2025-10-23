Проект капремонта Центра культуры и досуга в Черняховске прошел экспертизу

Проект капремонта Центра культуры и досуга в Черняховске прошел экспертизу
Изображение: скриншот «Яндекс Панорам»
Все новости по теме: Капитальный ремонт

Государственная экспертиза одобрила проект капитального ремонта здания Центра культуры и досуга в Черняховске на ул. Ленина, 17. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 23 октября. Документацию для экспертизы подготовила компания «Хасан» из Калининграда. В качестве экспертной организации выступило региональное ГАУ «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Указанный застройщик —МБУ «Центр культуры и досуга».

По информации с сайта «Культура.рф», сейчас в центре действуют 19 клубных формирований, в которых занимается более 700 участников. Десять коллективов удостоены почетных званий «народный» и «образцовый». Они также подтверждают свой высокий уровень на областных, всероссийских и международных конкурсах.

