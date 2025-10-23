Региональный льготник: в Калининграде возникла проблема с препаратами для астматиков

В Калининграде льготники не могут получить легочные препараты определенной дозировки, предназначенные для астматиков. Об этом «Новому Калининграду» сообщил местный житель, являющийся региональным льготником.

Калининградец пожаловался на отсутствие препаратов «Будесонид», «Фарматерол», и «Сальбутамол». «В аптеке, где я получаю лекарства по льготному рецепту, мне сказали, что с сентября многих лекарств нет ни для федеральных, ни для региональных льготников. На горячей линии по обеспечению лекарствами мне заявили, что данные препараты на складе якобы есть, но в другой дозировке, которая в два раза меньше. Нужной же мне дозировки нет, и неизвестно, когда лекарство появится. Как мне пояснили, препарат должен быть заказан посредством аукциона, который пока еще даже не проводится. Когда же аукцион стартует, предварительно, он займет около 10 дней, потом еще месяц ждать поставку — в общем, сроки внушительные, а у меня лекарства осталось на две недели максимум. Мне предложили поменять рецепт в поликлинике на другую дозировку и просто чаще пользоваться препаратом», — рассказал собеседник.

За комментариями «Новый Калининград» обратился в региональный минздрав. В ведомстве признали наличие проблемы, но заверили, что ситуация с лекарствами должна разрешиться «в самое ближайшее время».

«В рамках заявок медицинских организаций на льготников, предусмотренных на 2025 год, были закуплены препараты для обеспечения льготных категорий граждан. При этом в текущем году вступили в силу новые клинические рекомендации, обозначившие дополнительный объем препаратов по различным нозологиям, в связи с чем в аптеках был увеличен отпуск лекарственных препаратов для льготников. Также частично изменился и сам перечень медикаментов, что повлекло за собой необходимость в дополнительной закупке препаратов. По поручению губернатора было издано распоряжение о дополнительном выделении 250 млн рублей на приобретение лекарств для льготников из регионального бюджета. Министерством здравоохранения предпринимались все возможные меры для ускорения поставки лекарственных средств в регион, и в самое ближайшее время ожидается доставка в область препаратов по всем позициям, предусмотренным для льготных категорий граждан. Все льготники будут оповещены и приглашены за лекарственными средствами», — пояснили в минздраве.