Погода в Калининградской области 24 октября

Днём в пятницу, 24 октября, в Калининградской области ожидается облачная погода, небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +15°C. Атмосферное давление — 746 мм, ветер юго-восточный, 4 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +12°C, на востоке области +14°C. На всей территории региона прогнозируют умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу пасмурно, небольшой дождь. Температура утром и днём +12°C, вечером +10°C. Влажность составит до 99%, давление — 741 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают: «Сегодня обязательно берём с собой зонт. Пасмурно, утром и в первой половине дня дожди будут идти временами, а после полудня нас ждёт обложной дождь по всему региону, который сохранится вплоть до вечера! Местами осадки будут сильными. Днем в Калининграде и области +10...+12°С, на востоке региона до +13...+15°С».

