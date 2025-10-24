Горвласти допустили возможность переименования Каштанового парка (фото)

Власти Калининграда допустили, то Каштановый парк может получить новое название, если этого захотят жители. На несоответствие названия парка породам деревьев, произрастающих на территории зелёной зоны, в четверг, 23 октября, обратили внимание журналисты. Оказалось, что в районе благоустроенной части парка можно найти всего один каштан.

«Это задача на будущее, — отшутился председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев. — Если хотите, соберите инициативную группу. Может, переименуем его в Бескаштановый парк».

Глава администрации города Елена Дятлова в свою очередь напомнила, что идея названия «Каштановый парк» родилась не в головах чиновников. Вопрос же высадки каштанов, как уверяет глава, следует обсуждать со специалистами.

«Это устойчивое наименование у жителей города, — пояснила она. — Мы называем это Каштановым парком, и пусть он останется в таком наименовании. Нужно ли здесь делать дополнительную высадку зелёных насаждений? Я это точно отдам на откуп комитету жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Этим должны заниматься специалисты, которые понимают, как должны расти деревья, чтобы им было комфортно и чтобы не было излишнего затенения. Чтобы под деревьям было комфортно кустарникам и травяному покрову. Решения необходимо принимать не большинством голосов, а на основании знаний».

В конце беседы Дятлова отметила, что переименование парка в руках жителей города.