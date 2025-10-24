Горвласти допустили возможность переименования Каштанового парка (фото)

Горвласти допустили возможность переименования Каштанового парка (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Власти Калининграда допустили, то Каштановый парк может получить новое название, если этого захотят жители. На несоответствие названия парка породам деревьев, произрастающих на территории зелёной зоны, в четверг, 23 октября, обратили внимание журналисты. Оказалось, что в районе благоустроенной части парка можно найти всего один каштан.

«Это задача на будущее, — отшутился председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев. — Если хотите, соберите инициативную группу. Может, переименуем его в Бескаштановый парк».

Глава администрации города Елена Дятлова в свою очередь напомнила, что идея названия «Каштановый парк» родилась не в головах чиновников. Вопрос же высадки каштанов, как уверяет глава, следует обсуждать со специалистами.

«Это устойчивое наименование у жителей города, — пояснила она. — Мы называем это Каштановым парком, и пусть он останется в таком наименовании. Нужно ли здесь делать дополнительную высадку зелёных насаждений? Я это точно отдам на откуп комитету жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Этим должны заниматься специалисты, которые понимают, как должны расти деревья, чтобы им было комфортно и чтобы не было излишнего затенения. Чтобы под деревьям было комфортно кустарникам и травяному покрову. Решения необходимо принимать не большинством голосов, а на основании знаний».

В конце беседы Дятлова отметила, что переименование парка в руках жителей города.

Отметим, что летом 2021 года Елена Дятлова сообщала, что «Каштановый парк» — это неофициальное название территории за башней Врангель.

