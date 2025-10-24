В Калининграде с застройщика взыскали долг 1,7 млн руб. за водоснабжение

В Калининграде с застройщика взыскали долг 1,7 млн руб. за водоснабжение
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Долги

В Калининграде компания-застройщик погасила крупный долг за водоснабжение и водоотведение после принятия мер принудительного взыскания. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Строительная фирма заключила договор с «Водоканалом», но допустила накопление задолженности за предоставленные в полном объеме услуги. Суд вынес решение о взыскании со строителей 1,7 млн руб.

Сотрудники органов принудительного исполнения вынесли запрет регистрационных действий в отношении свыше 70 объектов недвижимости (земля и помещения), принадлежащих должнику. Кроме того, они арестовали счета фирмы.

Меры подействовали — всю сумму задолженности перечислили на депозитный счет отделения и направили взыскателю. Однако ограничения с имущества и счетов застройщика сняли только после дополнительной оплаты исполнительского сбора 92 тыс. руб., вынесенного за несвоевременное исполнение решения суда. Эти деньги поступят в бюджет государства.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter