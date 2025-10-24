В Калининграде с застройщика взыскали долг 1,7 млн руб. за водоснабжение

В Калининграде компания-застройщик погасила крупный долг за водоснабжение и водоотведение после принятия мер принудительного взыскания. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Строительная фирма заключила договор с «Водоканалом», но допустила накопление задолженности за предоставленные в полном объеме услуги. Суд вынес решение о взыскании со строителей 1,7 млн руб.

Сотрудники органов принудительного исполнения вынесли запрет регистрационных действий в отношении свыше 70 объектов недвижимости (земля и помещения), принадлежащих должнику. Кроме того, они арестовали счета фирмы.

Меры подействовали — всю сумму задолженности перечислили на депозитный счет отделения и направили взыскателю. Однако ограничения с имущества и счетов застройщика сняли только после дополнительной оплаты исполнительского сбора 92 тыс. руб., вынесенного за несвоевременное исполнение решения суда. Эти деньги поступят в бюджет государства.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!