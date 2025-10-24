Горвласти отказались от строительства моста-променада вдоль улицы Верхнеозёрной

Власти Калининграда отказались от планов по строительству моста-променада на Верхнем озере в районе бывшего кафе «Причал». Об этом журналистам сообщила глава администрации города Елена Дятлова, которая пояснила, что изначально было два варианта устройства пешеходной связи вдоль улицы Верхнеозёрной: один — полноценный мост, а второй — променад вдоль береговой линии.

«Нам хотелось сделать мостик на винтовых сваях как в Янтарном, — напомнила Дятлова. — Идея появилась после жалоб жителей Верхнеозёрной, потому что там вообще невозможно было пройти с одной стороны. Тогда мы смотрели на это как на альтернативу: как можно, не заходя на участок собственника, решить транспортную проблему. Одним из вариантов прорабатывалось некое мостовое сооружение, которое позволило бы обеспечить пешеходную связь вдоль улицы Верхнеозерной. Но мы помним, что там прошли суды, теперь у нас есть обязательство сделать расширение самой этой улицы, поэтому необходимость в такого рода мостовом сооружении пока отпала».

Дятлова добавила, что решение суда, обязывающее горвласти привести в порядок улицу, уже отражено в Генплане.

«Думаю, что в трехлетней перспективе мы это сделаем, — продолжила чиновница. — Нам необходимо разработать проектную документацию, сделать изъятие части земельного участка и обеспечить не просто маленький тротуар, а полноценный тротуар на улице Верхнеозёрной. Поэтому делать пешеходную связь, которую мы планировали, пока нет необходимости, но с точки зрения прогулочной зоны и эстетики, я думаю, можно к этой теме возвращаться. Это был бы интересный проект».

Напомним, что идея строительства променада активно обсуждалась летом и осенью 2022 года. Нам проект променада власти готовы были потратить 4,7 млн рублей. Кроме проведения инженерных изысканий, проектировщик должен был определить внешний вид променада и параметры благоустройства.