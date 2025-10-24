Облвласти планируют перевести земли под Багратионовском под крематорий

Правительство Калининградской области вынесло на публичное обсуждение проект постановления о переводе земельного участка под Багратионовском из категории сельхозназначения в земли промышленности. Документ опубликован 23 октября на сайте правительства.

Речь идет о земельном участке площадью 7,2 га с кадастровым номером 39:01:051704:262 в поселке Линейное Багратионовского округа. Согласно проекту, перевод связан с ходатайством ООО «Руна» из Долгопрудного Московской области, учредителем которой является Владимир Жуков. Застройщик планирует разместить на территории похоронный комплекс, включающий крематорий и здание судебно-медицинской экспертизы.

О планах по строительству крематория в Багратионовском округе сообщал в июне 2022 года экс-губернатор Антон Алиханов. Глава региона пояснял, что «муниципальные власти пока ведут переговоры с потенциальным инвестором».

В ноябре 2023 сообщалось, что власти Багратионовска приостановили переговоры с инвестором по строительству комплекса.

В сентябре 2024 года проект комплекса получил положительное заключение экспертизы на строительство, заказчиком выступало ООО «Руна».

Напомним, первый в регионе стационарный крематорий был введен в эксплуатацию в поселке Аистово Гурьевского округа, рядом с Сазоновским городским кладбищем. 

