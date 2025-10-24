СМИ: Литва повысит ж/д тарифы на калининградский транзит

Литва повысит ж/д тарифы, в том числе на калининградский транзит. Об этом сообщает информагентство «Sputnik Литва» в своём телеграм-канале.



Перевозчик «Литовские железные дороги» утверждает, что сборы с января вырастут в связи с повышением расходов на содержание инфраструктуры.

«После вступления в силу санкций в 2022 году транзитные грузопотоки сократились на 40%, и, как следствие, выросли расходы на содержание железнодорожной инфраструктуры», — цитирует информагентство перевозчика.

Больше всего тарифы вырастут именно для калининградского транзита: расценки на оформление грузов вырастут на 20%, стоимость перевозки грузов и порожних вагонов — в среднем на 30%.