В Калининграде оштрафовали болельщика, выбежавшего на поле во время матча «Балтики»

В Калининграде суд назначил административное наказание футбольному болельщику. Он выбежал на поле во время матча. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Инцидент произошел 23 октября на территории стадиона «Ростех Арена» во время матча «Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва). 19-летний юноша выбежал на футбольное поле, что повлекло остановку игры. В судебном заседании калининградец вину в совершенном правонарушении признал, в содеянном раскаялся. Пояснил, что выполнял задание блогера, чтобы получить приз.

Суд признал болельщика виновным по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей. Постановление не вступило в законную силу.

