Власти Пионерского решили сделать спасательный пост в районе порта круглогодичным

Фото администрации Пионерского ГО
Спасательный пост на пляже в Пионерском теперь будет работать круглый год. Соответствующее решение принял глава администрации городского округа Леонид Шибаев, сообщается на официальной странице муниципалитета «ВКонтакте». 

«С 14 октября к работе на спасательном посту № 3 в районе порта приступили два спасателя. Работать они будут посменно с 9:00 до 18:00. Необходимость дежурства спасателей в течение всего года объясняется тем, что в районе порта находится здание лодочной станции, после окончания купального сезона продолжаются тренировки детей на воде. Здесь же базируются серфингисты и другие любители экстрима, наблюдение за ними будет нелишним. Любители моржевать тоже выбирают этот участок пляжа для купания», — поясняют местные власти.

Как уточняется в сообщении, «во избежание непредвиденных ситуаций спасатели в течение светлого времени суток будут контролировать обстановку на воде круглый год».

