В минкульттуризма области назвали победителей конкурса проектов благоустройства

Министерство по культуре и туризму Калининградской области подвело итоги конкурсного отбора проектов «Создание условий для отдыха и рекреации на территории муниципальных образований Калининградской области» в 2026 году. Победителями стали 24 проекта. Об этом сообщается на странице ведомства «Вконтакте».

Как отмечается в сообщении, «конкурсный отбор проводился в целях реализации Государственной программы Калининградской области «Туризм», в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской области на создание условий для отдыха и рекреации в муниципальных образованиях Калининградской области».

В числе победителей оказалось 24 проекта, представленных на конкурс 13 муниципальными образованиями региона. Субсидии на обустройство зон отдыха получат Славский, Гусевский, Гвардейский, Багратионовский, Янтарный, Правдинский, Нестеровский, Полесский, Балтийский, Пионерский, Светловский, Черняховский и Ладушкинский муниципальные и городские округа. Ряд муниципалитетов представляли на конкурс сразу несколько проектов. Ознакомиться со списком победителей можно по ссылке.