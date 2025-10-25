«Водоканал»: в Черняховске мошенники представлялись сотрудниками предприятия

«Водоканал»: в Черняховске мошенники представлялись сотрудниками предприятия

В Черняховске выявлены случаи, когда неопознанные лица представляются сотрудниками ГП КО «Водоканал». Об этом предупреждает пресс-служба предприятия.

«Мошенники проникают в подъезд и осуществляют обход квартир, показывают удостоверение (красное, на фоне триколора данные о сотруднике и название „Водоканал СтройИнвестСервис“), собирают данные о качестве воды и проблемах с водоснабжением. Также мошенники предлагают поставить платный фильтр для воды. Областной „Водоканал“ не занимается установкой фильтров для воды!» — отмечается в сообщении предприятия.

В «Водоканале» напоминают, что их инспекторы выездного контроля всегда одеты в голубую (синюю) жилетка с логотипом предприятия и имеют при себе бейдж с фотографией; удостоверение с ФИО, фотографией и синей печатью, содержащей юридические данные ГП КО.

