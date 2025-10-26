Россиян ожидает длинная рабочая неделя и три выходных

Россиян ожидает длинная рабочая неделя и три выходных

Предстоящая рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября станет для россиян шестидневной, следует из постановления Правительства России. Рабочий день в субботу будет сокращенным на час.

С 2 по 4 ноября последуют длинные выходные, приуроченные ко Дню народного единства, они продлятся три дня — с воскресенья по вторник. Затем россиян ждут три рабочих дня.

В конце декабря предстоит короткая рабочая неделя из двух дней (понедельник и вторник — 29 и 30 декабря). С 31 декабря стартуют новогодние каникулы, которые продлятся до 11 января включительно.



