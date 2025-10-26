Учёный БФУ обнаружил в янтаре новый вид жука возрастом около 37 млн лет

Ученый БФУ им. И. Канта, сотрудник НОЦ «Геоэкология и морское природопользование» БФУ им. И. Канта Виталий Алексеев совместно с исследователями из США и Латвии обнаружил в янтаре новый для науки род и вид жука, сообщает пресс-центр федерального вуза. Результаты исследования опубликованы в авторитетном научном журнале Zootaxa.



Уникальный жук длиной около 5 миллиметров был обнаружен в небольшом прозрачном кусочке эоценового балтийского янтаря с Самбийского полуострова. Инклюз в настоящее время хранится в фондовой коллекции калининградского Музея янтаря.

«Вымершее насекомое относится к семейству Trogossitidae (жуки-темнотелки), имеет возраст около 37 миллионов лет и является третьим представителем семейства, обнаруженным и описанным из ископаемых смол мира», — сообщили в университете.

Современные родственники этого рода жуков питаются древоядными жуками-короедами и точильщиками.