Погода в Калининградской области 27 октября

В понедельник калининградцев ожидает дождливое похолодание. Как сообщает Гидрометцентр России, небольшие дожди и плотная облачность в понедельник будут сопровождаться порывистым юго-западным ветром. Рассчитывать на температуру выше +9°C жителям региона не стоит. Давление будет пониженным — около 741 мм ртутного столба. Ближе к ночи ветер сменится южным и утихнет до трёх метров в секунду. Дождя в тёмное время суток не ожидается, а температура опустится до +4°C.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды даёт на 27 октября более «мокрый» прогноз. По его данным, в понедельник на всей территории региона прольются умеренные дожди, которые не утихнут и ночью. Чуть теплее будет только на побережье: +10°C днём и +8°C ночью. В центральной части области и на востоке днём обещают +9°C, а ночью от +4 до +5°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») обещает калининградцам дождливое утро при +8°C. Днём температура опустится до +7,3°C, а вечером упадёт до +5,4°C. В течение суток обещают влажность на уровне 96%. Дождь может утихнуть лишь к вечеру.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» предупреждает, что начало недели в регионе будет умеренным, дождливым и ветреным, а более комфортной погоды стоит ожидать лишь в начале ноября.

«Неделя начнется, пожалуй, с очень характерной и узнаваемой погоды для прибалтийской осени. Неустойчивая северная умеренная воздушная масса с обилием атмосферных фронтов, располагающихся в зоне масштабной циклонической депрессии, которая взяла под свою власть просторы от Причерноморья до Исландии, обеспечит нам умеренную, дождливую и ветреную обстановку. В условиях конвективных процессов будет преобладать облачность с кратковременными локальными зарядами ливня, местами может пройти и ледяная крупа. Ветер будет сильным, особенно в дневные часы и вблизи побережья, что явно стоит учитывать при выборе одежды. Суточный температурный фон — без существенных отклонений от нормы, от ~+3 до +10℃. В общем, зонт и ветрозащитная одежда — отличные спутники ближайших дней!» — сообщают эксперты.

Непосредственно в понедельник метеорологи обещают +6...+8℃ днём, дождя с утра до вечера (преимущественно утром и днем), а также юго-западный ветер, который днем будет умеренным/свежим (4-9 м/с), в порывах до 12-14 м/с.