От ливня и ветра к солнцу и теплу: погода в Калининграде и области на неделю

Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
В ближайшие дни в регионе ожидается переменчивая синоптическая обстановка. Дожди и сильный ветер сменит более комфортная погода во второй половине недели. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В условиях конвективных процессов будет преобладать облачность с кратковременными локальными зарядами ливня, местами может пройти и ледяная крупа. Ветер будет сильным, особенно в дневные часы и вблизи побережья, что явно стоит учитывать при выборе одежды. Суточный температурный фон — без существенных отклонений от нормы, от +3 до +10℃», — говорится в сообщении.

В понедельник днём +6...+8℃, с утра до вечера облачно с прояснениями, временами ожидаются дожди (преимущественно утром и днём). Ветер юго-западный, в Калининграде и области утром и вечером — слабый/умеренный (3-7 м/с), днём — умеренный/свежий (4-9 м/с), в порывах до 12-14 м/с. На побережье в течение суток ветер — умеренный/сильный (4-12 м/с), в порывах до 13-17 м/с.

Во вторник ночью +4...+8℃, облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Днём +7...+10℃, облачно с прояснениями, с утра до вечера ожидаются локальные кратковременные заряды ливня/ледяной крупы, местами сильные, не исключены грозы. Ветер юго-западный/западный, в Калининграде и области ночью и утром — слабый/умеренный (3-7 м/с), днём и вечером — умеренный/свежий (4-10 м/с), в порывах до 11-14 м/с. На побережье в течение суток ветер умеренный/сильный (5-12 м/с), в порывах до 13-16 м/с. При осадках по области местами возможны шквалы до 16-18 м/с.

В среду ночью +4...+8℃, облачно с прояснениями, местами ожидаются локальные кратковременные заряды дождя/ледяной крупы (особенно на побережье и западе региона). Днём +8...+11℃, облачно с прояснениями, с утра до вечера также ожидаются локальные заряды дождя/крупы, местами сильные. Ветер юго-западный, в Калининграде и области — слабый/умеренный (3-8 м/с), днём в порывах до 10-12 м/с. На побережье ветер — умеренный/сильный (4-10 м/с), в порывах до 12-15 м/с.

«Во второй половине грядущей недели модельные сценарии склоняются к более комфортной погоде: циклоническая „чехарда“ должна смениться гребнем антициклона, а следовательно, осадков станет значительно меньше, ветер ослабнет, да и шансов увидеть солнечное небо у нас будет больше», — отмечают синоптики.

Температурный фон последних дней октября будет умеренным. Прогнозы на ноябрьские праздники разнятся: от преобладания «очень тёплой погоды» до коротких похолоданий, добавили в паблике.

