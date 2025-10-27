Власти Калининграда выделяют более 5 млн на установку «лежачих полицейских» и знаков (адреса)

Администрация Калининграда ищет подрядчика, который займется установкой «лежачих полицейских» и дорожных знаков. Информация о проведении соответствующего электронного аукциона размещена на портале госзакупок.

Максимальная стоимость лота «Работы по обеспечению безопасности дорожного движения (монтаж искусственных неровностей сборных из полимерно-песчаного композита с светоотражающим элементом) в границах городского округа „Город Калининград“ в 2025 году» — 5 062 769,19 руб. Заявки принимаются до 29 октября, победителя определят 31-го. Срок исполнения контракта — 55 рабочих дней.

Как уточнили в горадминистрации, «лежачие полицейские» и знаки ограничения скорости в пределах 30-40 км/ч появятся по следующим адресам: пр. Победы, 3; Бронницкая, 13; К. Маркса — Зоологическая; Пулеметная — Минометная; 1-я Б. Окружная — Катина, 90; 1-я Б. Окружная, 20; 1-я Б. Окружная — пр-д Луговой; 1-я Б. Окружная, 85; 1-я Б. Окружная (2-й пр-д СНТ «Спутник»); 1-я Б. Окружная — Дорожная; Златоустовская, 12; Златоустовская, 18; Дадаева, 46а;Эльблонгская — Серпуховская; Эльблонгская (Ленинский пр-т, 62); Бакинская; Полоцкая,22б; Клиническая, 77 и знак; Железняка, 3;Нефтяная, 2; Черноморская, 4; Черноморская, 15; Новикова, 5; Кожемякина (Красносельская, 24); Калужская, 20; Островского, 1а; Планерная (Лукашова, 28); Лукашова, 28; Лукашова, 17.

