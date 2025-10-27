На пересечении Аллеи смелых и Южного обхода вводится новая схема движения

Изображение: пресс-служба администрации Калининграда
С 28 октября — «после мониторинга фактической обстановки» — на пересечении Аллеи смелых и Южного обхода Калининграда вводится новая схема организации дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.

«В связи с частыми заторами на данном участке после тщательного мониторинга транспортных потоков внесены следующие изменения:

  • светофорный объект будет работать в новом режиме с полным разделением встречных потоков,

  • по улице Аллея смелых и со стороны села Поддубное движение сохраняется в прежнем режиме,

  • на Южном обходе вводится возможность левого поворота на Аллею смелых с двух полос движения,

  • со стороны Берлинского шоссе по Южному обходу организуется правый поворот с двух полос», — говорится в сообщении.

Участников движения просят быть предельно внимательными, заранее ознакомиться с новой схемой движения и соблюдать требования дорожных знаков и светофоров.

