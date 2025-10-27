«Тротуар» из гнилых досок: калининградцы пожаловались на дорогу к гимназии № 40

Калининградцы возмущены состоянием дороги от ул. Ивана Сусанина до Рассветной, по которой школьники ежедневно ходят в гимназию № 40. На это пожаловался под постом губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» один из горожан.

«Те же три года дети ходят по таким вот „тротуарам“», — написал пользователь, отметив администрацию Калининграда, министерство образования области и губернатора. Калининградец подчеркнул, что дети вынуждены ходить по импровизированному «тротуару» из гнилых досок, которые ломаются под ногами. На проезжую часть выйти невозможно, там машины проезжают по глубоким лужам.

В ответ администрация Калининграда сообщила, что контракт на ремонт этого переулка уже заключен, а работы должны начаться на следующей неделе. В ведомстве уточнили, что устроят твердое покрытие дороги с выделением пешеходной зоны.

После этого другая жительница района пожаловалась на соседние переулки, ведущие к гимназии, детской и взрослой поликлиникам, а также автобусным остановкам. По ее словам, на этих участках отсутствует освещение, и зимой детям приходится идти по разбитой дороге в темноте.

«Обращались в администрацию, чтобы хоть как то привели в порядок этот участок, ответ один — нет финансирования!» — написала жительница.

