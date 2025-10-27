«Тротуар» из гнилых досок: калининградцы пожаловались на дорогу к гимназии № 40

Все новости по теме: Социальные проблемы
«Тротуар» из гнилых досок: калининградцы пожаловались на дорогу к гимназии № 40

Калининградцы возмущены состоянием дороги от ул. Ивана Сусанина до Рассветной, по которой школьники ежедневно ходят в гимназию № 40. На это пожаловался под постом губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» один из горожан.

«Те же три года дети ходят по таким вот „тротуарам“», — написал пользователь, отметив администрацию Калининграда, министерство образования области и губернатора. Калининградец подчеркнул, что дети вынуждены ходить по импровизированному «тротуару» из гнилых досок, которые ломаются под ногами. На проезжую часть выйти невозможно, там машины проезжают по глубоким лужам.

В ответ администрация Калининграда сообщила, что контракт на ремонт этого переулка уже заключен, а работы должны начаться на следующей неделе. В ведомстве уточнили, что устроят твердое покрытие дороги с выделением пешеходной зоны.

После этого другая жительница района пожаловалась на соседние переулки, ведущие к гимназии, детской и взрослой поликлиникам, а также автобусным остановкам. По ее словам, на этих участках отсутствует освещение, и зимой детям приходится идти по разбитой дороге в темноте.

«Обращались в администрацию, чтобы хоть как то привели в порядок этот участок, ответ один — нет финансирования!» — написала жительница.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter