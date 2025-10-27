В прокуратуре решили направить изъятые у пьяных водителей машины на СВО

Прокуратура Калининградской области организовала передачу автомобилей, изъятых у нетрезвых водителей, для отправки в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в своем Телеграм-канале.

По данным прокуратуры, в регионе с начала года судами вынесено 78 приговоров по уголовным делам о нетрезвом вождении. В 34 случаях принято решение о конфискации транспортных средств в доход государства.

«Отрезвляющим примером такой работы является организованная надзорным ведомством во взаимодействии с ТУ Росимущества передача воинским частям и соединениям Балтийского флота более десятка транспортных средств, грузовой и мототехники, конфискованных у нетрезвых водителей, для направления в зону проведения специальной военной операции», — говорится в канале.

В ближайшее время туда отправится и пикап «Мицубиси», изъятый у одного из нарушителей. Машину восстановили, покрасили и оснастили дополнительными устройствами при участии УФСИН России по Калининградской области.

В прокуратуре напомнили, что за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы. Также под конфискацию может попасть транспорт, принадлежащий родственникам нарушителя.

«Если нарушитель попытается избежать ответственности путем продажи автомобиля, такая сделка может быть оспорена в судебном порядке или суд может конфисковать денежную сумму, соответствующую стоимости транспортного средства», — отмечают в прокуратуре.