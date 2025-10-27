ЦБ обновил макропрогноз и сценарии развития экономики России

Банк России пересмотрел макропрогноз и три сценария развития российской экономики в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. Обновленный прогноз опубликован по итогам опорного заседания совета директоров 24 октября, сообщает ТАСС.

По базовому сценарию, средняя ключевая ставка до конца 2025 года составит 19,2% годовых (в октябре она была снижена до 16,5%). В 2026 году она может опуститься до 13–15%, а к 2027–2028 годам — до 7,5–8,5%. Прогноз роста ВВП на 2025 год снижен до 0,5–1% против предыдущих 1–2%, однако на 2026–2028 годы регулятор сохраняет прогнозы на уровне 0,5–1,5%, 1,5–2,5% и 1,5–2,5% соответственно. При этом средняя цена российской нефти для целей налогообложения в 2025 году повышена до 58 долларов за баррель, а на 2026–2028 годы оставлена на уровне 55–60 долларов.

В дезинфляционном сценарии ставка в 2026 году может составить 11–13%, а в 2027–2028 годах — 7,5–8,5%. Прогноз инфляции к концу 2025 года повышен до 6,5–7%, на 2026 год — 3,5–4,5%, на 2027–2028 годы — 4%. Цена нефти совпадает с базовым сценарием: 58 долларов в 2025 году, 55 в 2026 и 60 в 2027–2028 годах.

При проинфляционном сценарии ключевая ставка в 2026 году повышена до 16–18%, а в 2027–2028 годах прогнозируется на уровне 10,5–11,5% и 8,5–9,5%. Инфляция в 2026 году составит 5–6%, далее — 4% в 2027–2028 годах. Цена нефти для налогообложения остается 55 долларов за баррель в 2026–2028 годах.

В рисковом сценарии регулятор допускает рост ключевой ставки до 17,5–19,5% в 2026 году, 18–20% в 2027 и 10–11% в 2028. Инфляция может достигнуть 10,5–12,5% в 2026 году, 10,6–12,6% в 2027 и 10–11% в 2028. Экономика при этом в 2026–2027 годах может сократиться на 3–3,5%, в 2028 году ожидается рост 2–3%. Прогнозируемая цена нефти для целей налогообложения в 2026–2028 годах составит 35, 30 и 35 долларов за баррель соответственно.