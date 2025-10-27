Минфин с 1 февраля запрещает оформлять две льготные ипотеки на семью

Минфин с 1 февраля 2026 года меняет правила предоставления семейной ипотеки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение министерства о порядке предоставления субсидии.

«Изменения вводят ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью. С 1 февраля супруги должны обязательно выступать созаемщиками», — цитирует издание Минфин.

При этом указывается, что у супругов сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе.

«Данная мера призвана предотвратить злоупотребления, сделав систему поддержки граждан более справедливой. Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий», — говорится в материале.

