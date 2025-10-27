Для противопожарного мониторинга лесов в регионе планируют использовать БПЛА

Все новости по теме: Пожары

Минприроды Калининградской области планирует использовать БПЛА для противопожарного мониторинга лесов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Лесная охрана получила шесть новых беспилотных летательных аппаратов. До конца года ожидают поставку ещё одного беспилотника. 

«Применение беспилотников обеспечит возможность оперативного контроля состояния лесов, раннего обнаружения очагов возгораний и иных угроз, что существенно улучшит работу по предотвращению экологических рисков», – сообзил начальник департамента лесного хозяйства и использования объектов животного мира Юрий Салюк.

Как отмечает пресс-служба правительства, с начала года на территории государственного лесного фонда было зафиксировано десять лесных пожаров. Все возгорания носили характер беглых низовых пожаров слабой интенсивности и были ликвидированы в течение суток.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter