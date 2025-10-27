Для противопожарного мониторинга лесов в регионе планируют использовать БПЛА

Минприроды Калининградской области планирует использовать БПЛА для противопожарного мониторинга лесов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Лесная охрана получила шесть новых беспилотных летательных аппаратов. До конца года ожидают поставку ещё одного беспилотника.

«Применение беспилотников обеспечит возможность оперативного контроля состояния лесов, раннего обнаружения очагов возгораний и иных угроз, что существенно улучшит работу по предотвращению экологических рисков», – сообзил начальник департамента лесного хозяйства и использования объектов животного мира Юрий Салюк.

Как отмечает пресс-служба правительства, с начала года на территории государственного лесного фонда было зафиксировано десять лесных пожаров. Все возгорания носили характер беглых низовых пожаров слабой интенсивности и были ликвидированы в течение суток.