Суд взыскал 20 тысяч в пользу семьи мальчика, зажатого дверями троллейбуса

Центральный районный суд города частично удовлетворил иск прокурора о компенсации морального вреда в интересах девятилетнего ребенка, пострадавшего при высадке из троллейбуса. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Инцидент произошел 15 марта 2025 года. Когда мальчик выходил из троллейбуса, его шею с обеих сторон зажали автоматические двери. Ребенок перестал дышать, но благодаря быстрой реакции пассажиров двери удалось открыть.

«По заключению психолога, ребенок испытал сильнейший стресс. Чувствует страх при прохождении дверей с автоматической системой открывания и закрывания не только в транспорте, но и в лифтах, и в торговых центрах. Заставить себя пройти через них ребенок не может», — сообщает пресс-служба.

Суд установил, что физического вреда ребенку не причинено, но он пережил стресс и испуг. В результате с АО «Калининград-ГорТранс» взыскали компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. руб.

Решение пока не вступило в законную силу.