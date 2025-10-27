Горвласти: с 6 ноября на ул. Летней ограничивают движение транспорта из-за капремонта

В Калининграде в ноябре начнется капитальный ремонт части ул. Летней. В связи с этим будет поэтапно перекрываться движение транспорта. Ограничения продлятся до мая. Об этом предупреждает пресс-служба горадминистрации.

«С 6 ноября 2025 по 10 января 2026 „кирпич“ будет действовать от Летней, 8 (ор-р ЦГКБ) до Автомобильной; с 11 января 2026 по 7 мая 2026 — от от Летней, 8 (ор-р ЦГКБ) до перекрёстка с Коммунистической. Заранее просим жителей учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов в южной части города и внимательно следить за временными знаками», — отмечается в сообщении.