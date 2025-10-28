СМИ: водителям с выданными в 2025 году номерами без флага России грозит штраф

Водителям, которые ездят с выданными с 1 января 2025 года автомобильными номерами без флага России, грозит штраф в 500 руб. Об этом сообщает ТАСС.

1 января 2025 года езда на автомобиле без российского триколора на государственном номере приравнена к управлению автомобилем с нестандартными номерами, пишет ТАСС. В таком случае водитель будет привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 500 руб. или предупреждение.

В России в 2025 году вступил в силу ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», согласно которому все номера автомобилей должны иметь изображение флага России. Он размещается в правом нижнем углу. Такое нововведение является обязательным для всех новых регистраций и перерегистраций транспортных средств.

При этом новая норма не касается автомобилей, которые были зарегистрированы до 1 января 2025 года. Если номера были получены до начала 2025-го и соответствовали действующему стандарту, то это не является нарушением.

