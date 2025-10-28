СМИ: водителям с выданными в 2025 году номерами без флага России грозит штраф

Все новости по теме: Транспортные проблемы
СМИ: водителям с выданными в 2025 году номерами без флага России грозит штраф

Водителям, которые ездят с выданными с 1 января 2025 года автомобильными номерами без флага России, грозит штраф в 500 руб. Об этом сообщает ТАСС.

1 января 2025 года езда на автомобиле без российского триколора на государственном номере приравнена к управлению автомобилем с нестандартными номерами, пишет ТАСС. В таком случае водитель будет привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 500 руб. или предупреждение.

В России в 2025 году вступил в силу ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», согласно которому все номера автомобилей должны иметь изображение флага России. Он размещается в правом нижнем углу. Такое нововведение является обязательным для всех новых регистраций и перерегистраций транспортных средств.

При этом новая норма не касается автомобилей, которые были зарегистрированы до 1 января 2025 года. Если номера были получены до начала 2025-го и соответствовали действующему стандарту, то это не является нарушением.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter