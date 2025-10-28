Власти Калининграда выделяют более 8 млн на установку светофоров (адреса)

Администрация Калининграда ищет подрядчика, который займется установкой светофоров. Информация о проведении соответствующего электронного аукциона размещена на портале госзакупок.

Максимальная стоимость лота «Работы по установке светофорных объектов на улично-дорожной сети в границах городского округа „Город Калининград“» — 8 833 044,00 руб. Заявки принимаются до 6 ноября, победителя определят 10-го. Срок исполнения контракта — 43 календарных дня.

Как уточнили в горадминистрации, светофорные объекты появятся на следующих перекрестках: ул. 3-я Большая Окружная — ул. Горького; ул. Павлика Морозова — ул. Коммунистическая; ул. 1-я Большая Окружная — Советский проспект.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!