Власти Калининграда выделяют более 8 млн на установку светофоров (адреса)

Все новости по теме: Госзакупки
Власти Калининграда выделяют более 8 млн на установку светофоров (адреса)

Администрация Калининграда ищет подрядчика, который займется установкой светофоров. Информация о проведении соответствующего электронного аукциона размещена на портале госзакупок.

Максимальная стоимость лота «Работы по установке светофорных объектов на улично-дорожной сети в границах городского округа „Город Калининград“» — 8 833 044,00 руб. Заявки принимаются до 6 ноября, победителя определят 10-го. Срок исполнения контракта — 43 календарных дня.

Как уточнили в горадминистрации, светофорные объекты появятся на следующих перекрестках: ул. 3-я Большая Окружная — ул. Горького; ул. Павлика Морозова — ул. Коммунистическая; ул. 1-я Большая Окружная — Советский проспект.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter